09:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Ростовчане сообщают о взрыве ночью 16 ноября
Ростовчане в социальных сетях сообщают о звуке взрыва.
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Грохот раздал над Северным жилым массивом 16 ноября около 00:10.
— У автомобилей сигнализация сработала. Собаки на улице уже полчаса лают от испуга, — написал горожанин.
Во время обсуждения произошедшего люди разделились во мнение. Некоторые посчитали, что причиной громкого звука стала пиротехника, другие предположили, что над городом пролетел самолет или сработала система ПВО.
Официальных комментариев от специализированных ведомств не было.