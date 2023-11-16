Главное
Палестино-израильский конфликт
09:27 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Ростовчане сообщают о взрыве ночью 16 ноября

Ростовчане в социальных сетях сообщают о звуке взрыва.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Грохот раздал над Северным жилым массивом 16 ноября около 00:10.

— У автомобилей сигнализация сработала. Собаки на улице уже полчаса лают от испуга, — написал горожанин.

Во время обсуждения произошедшего люди разделились во мнение. Некоторые посчитали, что причиной громкого звука стала пиротехника, другие предположили, что над городом пролетел самолет или сработала система ПВО.

Официальных комментариев от специализированных ведомств не было.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ростовчанин, подозреваемый в расчленении младенца, останется в СИЗО до к...
На Ростовскую область снова опустится туман
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта