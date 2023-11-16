Главное
Палестино-израильский конфликт
03:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Пострадавшей в аварии жительнице Хабаровска выплатили 200 тысяч рублей

На женщину наехал водитель, когда сдавал назад.

Источник: Комсомольская правда

Приставы Хабаровска помогли местной жительнице получить моральную компенсацию за дорожно-транспортное происшествие. На нее наехала иномарка, когда водитель сдавал назад. Какое-то время она не могла работать. Хабаровчанке заплатили 200 тысяч рублей.

— Суд обязал виновника дорожно-транспортного происшествия возместить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда. Поскольку в добровольном порядке требования выполнены не были, исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Железнодорожному району Хабаровска, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Об исполнительном производстве должнику сообщили, но выплачивать деньги он не хотел. Тогда на его зарплату и банковские счета обратили взыскание, запретили ему выезжать из страны. Также он должен был заплатить 14 тысяч исполнительского сбора.

Поняв, что дальше будет только хуже, мужчина решил выплатить всю сумму компенсации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена обнищавшего миллионера Лобанова: «Я спасла его от тюрьмы!»
Военная спецоперация на Украине 16 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта