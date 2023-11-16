03:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Пострадавшей в аварии жительнице Хабаровска выплатили 200 тысяч рублей
На женщину наехал водитель, когда сдавал назад.
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Приставы Хабаровска помогли местной жительнице получить моральную компенсацию за дорожно-транспортное происшествие. На нее наехала иномарка, когда водитель сдавал назад. Какое-то время она не могла работать. Хабаровчанке заплатили 200 тысяч рублей.
— Суд обязал виновника дорожно-транспортного происшествия возместить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда. Поскольку в добровольном порядке требования выполнены не были, исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Железнодорожному району Хабаровска, — рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.
Об исполнительном производстве должнику сообщили, но выплачивать деньги он не хотел. Тогда на его зарплату и банковские счета обратили взыскание, запретили ему выезжать из страны. Также он должен был заплатить 14 тысяч исполнительского сбора.
Поняв, что дальше будет только хуже, мужчина решил выплатить всю сумму компенсации.