03:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Двое мужчин погибли во время пожара в жилом доме во Владивостоке
Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.
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Во Владивостоке пожар в многоквартирном доме на Красного знамени унес жизни двоих человек. Сигнал о происшествии поступил в пожарно-спасательную службу 15 ноября в 21.19, уже через 5 минут на месте работали огнеборцы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на главное управление МЧС по Приморскому краю.
На момент прибытия пожарных из окна квартиры на седьмом этаже шел дым, наблюдалось задымление в подъезде. В одной из квартир пожарные обнаружили двоих мужчин 1976 г.р. и 1993 годов рождения в бессознательном состоянии. Несмотря на усилия врачей скорой помощи, мужчин спасти не удалось.
Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, для установления всех обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета, представители прокуратуры и сотрудники МВД России.