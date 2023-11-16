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07:12 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Жителя Хабаровского края приговорили к колонии за пьяное ДТП с пострадавшим

Автомобиль осуждённого изъяли в доход государства.

Источник: AP 2023

Жителя Хабаровского края приговорили к лишению свободы за пьяное ДТП, в котором тяжело пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Авария произошла в сентябре этого года в Вяземском районе. 37-летний обвиняемый двигался на Nissan Laurel по трассе А-370 «Уссури». Из-за выпитого перед поездкой алкоголя мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Suzuki Jimny.

В результате столкновения водитель Suzuki получил тяжкий вред здоровью. Против виновника происшествия возбудили уголовное дело.

На этой неделе суд назначил фигуранту 3 года колонии-поселения. Кроме того, вяземца лишили права управлять транспортными средствами на два года, а принадлежащий ему Nissan Laurel конфисковали в пользу государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

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