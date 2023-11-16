06:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Шестерых госпитализируют: что известно о состоянии детей, попавших в аварию со школьным автобусом
Восемь детей пострадали в аварии со школьным автобусом на гололеде в Приморье.
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На место ДТП со школьным автобусом, который вез 14 детей и перевернулся на тавричанской трассе, оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждиной больницы. В аварии травмы получили восемь детей, сообщили «Комсомольской правде — Дальний Восток» в региональном минздраве.
«В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во владивостокскую клиническую больницу № 2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение», — уточнил собеседник издания.
Напомним, ДТП произошло на маршруте автобуса «Вольно-Надеждинское — Ключевое — поселок Рыбачий — Школа № 1». Пока что правоохранители не готовы озвучить причины аварии, очевидцы в социальных сетях предполагают, что всему виной гололед. Дорога во многих муниципалитетах Приморского края утром 16 ноября оказалась очень скользкой. Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП.