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06:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Шестерых госпитализируют: что известно о состоянии детей, попавших в аварию со школьным автобусом

Восемь детей пострадали в аварии со школьным автобусом на гололеде в Приморье.

Источник: Прокуратура Приморского края

На место ДТП со школьным автобусом, который вез 14 детей и перевернулся на тавричанской трассе, оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждиной больницы. В аварии травмы получили восемь детей, сообщили «Комсомольской правде — Дальний Восток» в региональном минздраве.

«В ДТП травмы получили восемь детей, шесть из них будут госпитализированы во владивостокскую клиническую больницу № 2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение», — уточнил собеседник издания.

Напомним, ДТП произошло на маршруте автобуса «Вольно-Надеждинское — Ключевое — поселок Рыбачий — Школа № 1». Пока что правоохранители не готовы озвучить причины аварии, очевидцы в социальных сетях предполагают, что всему виной гололед. Дорога во многих муниципалитетах Приморского края утром 16 ноября оказалась очень скользкой. Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП.

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