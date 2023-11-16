04:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Еще один пассажирский автобус съехал с трассы в Надеждинском районе Приморья
Автобус, следующий по маршруту Владивосток-Тавричанка, вылетел с трассы и повис на обочине.
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Еще одно ДТП с участием пассажирского автобуса произошла на трассе в Надеждинском районе. Автобус № 122 маршрута «Владивосток — Тавричанка» съехал с трассы и «завис» на обочине, сообщает ИА PrimaMedia.
По словам очевидцев, все произошло в тот момент, когда автобус разворачивался. Созданию аварийной ситуации способствовала и спецмашина, проезжающая в этот момент.
Как сообщили в краевой ГАИ, автобус, действительно, не смог развернуться на узкой дороге и «застрял» на обочине. Пострадаших нет. Происшествие считается «неучетным».