08:25 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Пастух найден в горах после 24-часовых поисков
Сотрудники ДЧС Алматинской области незамедлительно направились на его поиски, передает DKNews.kz.
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15 ноября 2023 года в 02−00 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинкой области поступило сообщение о том, что вблизи села Карасаз Райымбекского района, на участке Кисык, крестьянского хозяйства «Амир» потерялся мужчина 1985 года рождения, который 14 ноября 2023 года в 11−00 часов направился на лошади за скотом и не вернулся.
Управлением в кризисных ситуациях была обработана информация по билингу телефонных номеров потерявшегося человека для установления его возможного последнего местонахождения. Также были направлены СМС на телефонные номера потерявшегося человека на случай появления слабого сигнала связи.
Силами 10 сотрудников, 3 единиц техники и беспилотного летательного аппарата ДЧС Алматинской области в 08−54 часов пропавший был найден в горах. В медицинской помощи не нуждался.
Как выяснилось, мужчина решил остаться на ночлег в имеющемся на том участке старом доме из-за того, что в результате долгих поисков скота ему и его лошади необходим был отдых. В месте его нахождения не было сети и телефон был разряжен.
ДЧС призывает граждан планировать свои маршруты и перед отправкой в поездку заряжать сотовые телефоны.