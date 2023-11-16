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Палестино-израильский конфликт
04:56 (мск), источник: НИА Красноярск

Два грузовика и «Мерседес» столкнулись на трассе в Рыбинском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страшная авария накануне вечером произошла на 994 км+ 096 м автодороги Р255 «Сибирь» в Рыбинском районе.

Источник: Соцсети

На трассе столкнулись два встречных грузовика «МАН» и «Мерседес». В результате ДТП 62-летний водитель немецкого автомобиля погиб, сообщает ГИБДД124.

Причины аварии выясняются.

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