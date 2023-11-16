04:56 (мск), источник: НИА Красноярск
Два грузовика и «Мерседес» столкнулись на трассе в Рыбинском районе
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Страшная авария накануне вечером произошла на 994 км+ 096 м автодороги Р255 «Сибирь» в Рыбинском районе.
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На трассе столкнулись два встречных грузовика «МАН» и «Мерседес». В результате ДТП 62-летний водитель немецкого автомобиля погиб, сообщает ГИБДД124.
Причины аварии выясняются.