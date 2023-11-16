Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

«Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 “Василек” Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.
Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, «Василек» выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.
Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны.
«Василек» — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.