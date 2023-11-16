05:22 (мск), источник: © РИА Новости

Минометчики ЦВО уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом

ЛУГАНСК, 16 ноя — РИА Новости. Минометный расчет «Василька» Центрального военного округа уничтожил украинскую пехоту в опорном пункте на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета возимого 82-миллиметрового миномета 2Б9 “Василек” Центрального военного округа уничтожили опорный пункт и личный состав вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении», — рассказали в ведомстве.

Как пояснили в министерстве, получив координаты целей, «Василек» выпустил одну пристрелочную мину, после чего внес необходимые поправки и залпом осколочных мин уничтожил украинскую пехоту и опорный пункт.

Расчет БПЛА, в свою очередь, произвел корректировку и объективный контроль уничтожения целей, заключили в Минобороны.

«Василек» — возимо-буксируемый автоматический гладкоствольный миномет калибра 82 миллиметра, выпускающий снаряды на дальность до пяти километров.

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