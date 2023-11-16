07:26 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье в смертельном ДТП на скользкой трассе погибла женщина
В Шкотовском районе Приморья женщина разбилась насмерть в ДТП.
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Дороги Приморского края покрылись льдом, в разных уголках региона случаются массовые аварии, не обошлось без жертв. В Шкотовском районе на первом километре автодороги «Штыково-Ивановка-Реттиховка» в ДТП погибла девушка и пострадали два человека, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Из-за гололеда один из автомобилей вылетел на встречку. Кроссовер и седан столкнулись друг с другом на полной скорости. На данный момент известно, что травмы получили два человека, пассажирка погибла на месте.
Напомним, ранее «Комсомолка» собрала сводку аварий 16 ноября. Больше всего досталось водителям, которые выезжали в сторону Артема или направлялись на работу из Кипарисово. Там сейчас километровые пробки. В ДТП попали несколько рейсовых автобусов, в том числе школьный, пострадали дети.