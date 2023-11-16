07:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru
В причинах ДТП со школьным автобусом в Приморье разбирается следственный комитет
Возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП со школьным автобусом в Надеждинском районе. В результате происшествия пострадало 8 детей, они находятся в больнице, сообщает ИА PrimaMedia.
Автоавария произошла утром, 16 ноября, на 4 км федеральной автодороги А-370 «Уссури». Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 14 детей и их сопровождающий.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Между тем, по информации очевидцев, на месте происшествия могла произойти еще одна авария. Самосвал, приехавший на место ДТП, чтобы посыпать песком аварийный участок, едва не наехал на стоящих у трассы людей.