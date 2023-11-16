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Палестино-израильский конфликт
05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Универсал врезался в столб в поселке Усть-Ордынский Иркутской области

Авария произошла утром 16 ноября.

Источник: Соцсети

Иномарка слетела с дороги и врезалась в столб в поселке Усть-Ордынский Приангарья сегодня утром, 16 ноября. Все подробности ДТП и информация о пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS» в социальной сети «ВКонтакте» (12+).

Напомним, что автомобиль Toyota Corolla Fielder врезался в фонарный столб и перевернулся в поселке Грановщина Иркутского района. Со слов очевидцев, ДТП произошло утром 5 ноября.

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