05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Универсал врезался в столб в поселке Усть-Ордынский Иркутской области
Авария произошла утром 16 ноября.
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Иномарка слетела с дороги и врезалась в столб в поселке Усть-Ордынский Приангарья сегодня утром, 16 ноября. Все подробности ДТП и информация о пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS» в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
Напомним, что автомобиль Toyota Corolla Fielder врезался в фонарный столб и перевернулся в поселке Грановщина Иркутского района. Со слов очевидцев, ДТП произошло утром 5 ноября.