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Палестино-израильский конфликт
06:33 (мск), источник: © РИА Новости

КПП «Рафах» в среду пересекли 107 россиян и членов их семей

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пункт пропуска «Рафах» в среду пересекли 107 россиян и членов их семей, они на автобусах едут в Каир, откуда вылетят Москву, сообщила пресс-служба МЧС.

Источник: AFP 2023

«За вчерашний день границу с сектором Газа всего пересекли 107 соотечественников и членов их семей. Сейчас данная группа в составе автобусной колонны следует в Каир для дальнейшей доставки в Москву», — уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что КПП «Рафах» продолжало работать сверх установленного срока, что позволило оперативной группе МЧС России провести на египетскую сторону дополнительную группу людей.

Накануне вечером пресс-служба МЧС сообщала, что пропускной пункт между Газой и Египтом в среду пересекли 88 россиян, всего из сектора Газа удалось эвакуировать 297 человек, из них на родину уже вернулись 168 человек.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200−250 человек.

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