09:29 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
Участковый разбил топором дверь и спас ребенка из горящей квартиры
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.
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15 ноября в 17:30 в одном из микрорайонов произошел пожар в многоэтажном доме. Полицейский находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, и услышал крик ребенка.
Участковый инспектор полиции Сабит Журмухамедов поднялся на 5-й этаж, где был пожар. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес 6-летнего плачущего мальчика из огня.
Сотрудник полиции позвонил на пульт «102» и сообщил о случившимся, а также вызвал скорую и пожарных. Пожар ликвидировали.
6-летний мальчик и майора полиции госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом». Их состояние оценивается как стабильное.
Сотрудника полиции наградят за верность присяге и высокий профессионализм.