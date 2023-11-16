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09:29 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Участковый разбил топором дверь и спас ребенка из горящей квартиры

В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара 6-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба ДП Жамбылской области

15 ноября в 17:30 в одном из микрорайонов произошел пожар в многоэтажном доме. Полицейский находился в участковом пункте, расположенном в соседнем подъезде, и услышал крик ребенка.

Участковый инспектор полиции Сабит Журмухамедов поднялся на 5-й этаж, где был пожар. Чтобы не терять время, попросил у соседей топор, сломал дверь квартиры и вынес 6-летнего плачущего мальчика из огня.

Сотрудник полиции позвонил на пульт «102» и сообщил о случившимся, а также вызвал скорую и пожарных. Пожар ликвидировали.

6-летний мальчик и майора полиции госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом». Их состояние оценивается как стабильное.

«Я даже представить себе не могу, что могло бы произойти, если бы Сабит не услышал крик моего сына и не пришел бы вовремя. Я выражаю ему огромную благодарность», — сказала мама ребенка.

Сотрудника полиции наградят за верность присяге и высокий профессионализм.

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