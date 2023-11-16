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Палестино-израильский конфликт
08:30 (мск), источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярске мужчина убил сожительницу и загримировал раны на её теле

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в квартире на третий день.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

69-летний мужчина зарезал свою 46-летнюю сожительницу, загримировал раны на теле погибшей, а родственникам женщины сказал о том, что та находится в больнице.

По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, утром 6 ноября между сожителями произошёл конфликт. В какой-то момент мужчина возлюбленной нанёс кухонным ножом удары в грудную клетку и шею. Женщина скончалась на месте. Спустя время злоумышленник загримировал раны на теле погибшей, замыл в квартире следы преступления. Родственникам же сказал, что она находится в больнице.

9 ноября родственники обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп в квартире.

По словам обвиняемого, он узнал, что сожительница изменяет, и убил её.

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