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08:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В красноярском Академгородке мужчина упал с обрыва и погиб

В Красноярске пожилой мужчина упал с обрыва в сторону Енисея.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 67-летний мужчина упал с обрыва в сторону Енисея и погиб. Об этом сообщают краевые спасатели.

Трагедия произошла вчера, 15 ноября, в Академгородке. На место выезжали специалисты поисково-спасательного отряда. Они достали тело мужчины с помощью альпинистского снаряжения, а затем передали его сотрудникам полиции.

Других подробностей пока нет.

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