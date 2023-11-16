08:27 (мск), источник: Комсомольская правда
В красноярском Академгородке мужчина упал с обрыва и погиб
В Красноярске пожилой мужчина упал с обрыва в сторону Енисея.
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В Красноярске 67-летний мужчина упал с обрыва в сторону Енисея и погиб. Об этом сообщают краевые спасатели.
Трагедия произошла вчера, 15 ноября, в Академгородке. На место выезжали специалисты поисково-спасательного отряда. Они достали тело мужчины с помощью альпинистского снаряжения, а затем передали его сотрудникам полиции.
Других подробностей пока нет.