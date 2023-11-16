Три беспилотника перехвачены над Крымом

По данным оборонного ведомства, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три — на подлете к Крыму.
«Ночью 16 ноября еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников.
В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.
4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.
2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.