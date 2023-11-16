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Палестино-израильский конфликт
09:29 (мск), источник: РИА Крым

Три беспилотника перехвачены над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным оборонного ведомства, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три — на подлете к Крыму.

«Ночью 16 ноября еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром в четверг украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников.

В ночь на 7 ноября над Крымом и акваторией Черного моря были сбиты и перехвачены 17 дронов ВСУ. Обломки сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке, на территорию поселка Кача, а также во двор одного из частных домов в Орловке. Сообщалось, что пострадал мужчина, у него, по предварительным данным, был диагностирован перелом руки.

4 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму средства ПВО сбили вражеские ракеты, часть обломков упала на территорию судостроительного завода в Керчи.

2 ноября силы ПВО перехватили шесть украинских дронов: один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Крыма. 30 октября ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.

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