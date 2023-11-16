08:58 (мск), источник: © РИА Новости

Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинской власти, сложилась гуманитарная катастрофа, все, кто смог, оставили город, сообщил РИА Новости сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали», — сказал Кастюкевич.

По его словам, в городе фактически остались старики и маломобильные граждане.

«Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», — подчеркнул сенатор.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролируется киевскими властями.

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