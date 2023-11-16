09:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Обыски прошли на пивоваренном заводе в Петербурге
СК опросил работников и изъял документы из пивоваренного завода в Петербурге.
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В Петербурге прошли обыски на пивоваренном заводе «Балтика». Туда пришли сотрудники следственного комитета. Процедуры начались еще 14 ноября, но продолжились и на следующий день. Специалисты опросили сотрудников и изъяли документы. Об этом пишет «Петербургский дневник».
— В Carlsberg признали, что после ухода из России перспективы продажи бизнеса стали неопределёнными, а в конце октября представители концерна заявили «о захвате бизнеса». Дмитрий Медведев заявил, что датские пивовары сами отказались от работы.
Напомним, доли датской группы компании Carlsberg Group, которой принадлежит «Балтика», сейчас находится под управлением Росимущества. Ранее компания расторгла лицензионные соглашения с «Балтикой» о том, что там будут производить пиво под брендами датской компании. Однако причина обысков напрямую не сообщается.