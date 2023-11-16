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09:00 (мск), источник: АиФ Пермь

Пермячка познакомилась в соцсетях с бывшим заключённым, и он убил её

Ей было 23 года.

Жительница Прикамья познакомилась в соцсетях с бывшим заключённым и он убил её.

Пермяк взят под стражу в Соликамске по обвинению в убийстве девушки после знакомства в соцсетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказали в следкоме, 23-летнему судимому ранее пермяку предъявили обвинение в убийстве.

Как рассказали в СКР, утром 9 ноября мужчина на территории частного дома находился вместе с 23-летней девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Они поссорились и мужчина нанес девушке 20 ранений кухонным ножом. Девушка умерла на месте от ран.

Обвиняемый скрылся с места преступления. Его установили и задержали в тот же день. Во время допроса он дал признательные показания и подробно рассказал, как всё происходило.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства. Назначены экспертизы. Следствие продолжается.

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