08:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Стая собак накинулась на 8-летнюю школьницу и укусила за ногу в Иркутске
Прокуратура Свердловского района организовала проверку.
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На 8-летнюю школьницу накинулась стая беспризорных собак в районе дома № 20 по улице Бульвар Рябикова в Иркутске. Днем 15 ноября псы прокусили девочке ногу, пока та была на прогулке. Сейчас прокуратура Свердловского района организовала проверку. Об этом КП-Иркутск рассказывают в ведомстве.
— В ходе проверки будет дана оценка исполнению органами местного самоуправления законодательства в сфере ответственного обращения с безнадзорными животными, — рассказывают в прокуратуре. — По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме этого, проверку организовали и в СУ СКР по Иркутской области. Сейчас прокуратура проконтролирует ее ход и результаты. Кстати, в ведомстве уточняют, если родители девочки обратятся в прокуратуру, то им будет выплачена моральная компенсация в судебном порядке.