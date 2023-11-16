В центре Челябинска столкнулись три машины: таксист протаранил остановку

«По предварительным данным, женщина за рулем Ford Fusion совершила столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением другой женщины, после чего автомобиль изменил траекторию движения и столкнулся с Kia Rio, которым управлял мужчина. После этого первый автомобиль въехал в ограждение, а автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
В ДТП травмы получили автомобиля Ford Fusion и пассажир Kia Rio.
Никто из горожан, которые ждали общественный транспорт и находились в центре происшествия, не пострадал.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что на трассе М5 в Ашинском районе у грузовика отказали тормоза, в результате чего машина полетела по дороге и врезалась в девять автомобилей.