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10:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В центре Челябинска столкнулись три машины: таксист протаранил остановку

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября, ФедералПресс. Рано утром на улице Доватора в Челябинске на перекрестке с улицей Шаумяна столкнулись три машины. Одна из них въехала в остановку. Есть пострадавшие.

«По предварительным данным, женщина за рулем Ford Fusion совершила столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением другой женщины, после чего автомобиль изменил траекторию движения и столкнулся с Kia Rio, которым управлял мужчина. После этого первый автомобиль въехал в ограждение, а автомобиль Kia Rio совершил наезд на остановочный комплекс», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В ДТП травмы получили автомобиля Ford Fusion и пассажир Kia Rio.

Никто из горожан, которые ждали общественный транспорт и находились в центре происшествия, не пострадал.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что на трассе М5 в Ашинском районе у грузовика отказали тормоза, в результате чего машина полетела по дороге и врезалась в девять автомобилей.

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