08:43 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе умерла запутавшаяся в леске ворона
Сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» сегодня утром сообщили о том, что умерла ворона, которую спасли из ловушки на территории санатория «Зеленая Роща».
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Напомним, птица каким-то образом запуталась крылом в натянутых между деревьями медицинскими нитями и провисела так четыре дня, пока к ней на помощь не пришли волонтеры. Уже после спасения вороны, руководитель центра Дмитрий Стрельников сообщал, что есть риск возникновения тромбоза, так как в крыле долгое время не циркулировала кровь. Негативные прогнозы сбылись, у пернатой все же оторвался тромб.
«Мы этого опасались с момента спасения. Когда перетянутую долгое время рану освобождаешь, внутри может остаться тромб. И она может оторваться в любой момент, как сразу, так и спустя время. Это никак нельзя диагностировать, к сожалению. Ворона пошла на поправку, начала набираться сил, визуально никаких повреждений не было, прекрасно ела. И ситуация с тромбом была совершенно неожиданной», — рассказал «Башинформу» руководитель ЦРДЖ «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.