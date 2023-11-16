09:37 (мск), источник: Татарстан 24
За сутки в Казани произошло 167 ДТП
Автоинспекторы задержали 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.
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На 15 ноября в Казани зарегистрировано 167 случаев ДТП, из которых 6 случаев с пострадавшими (1 случай наезда на стоящее транспортное средство и 5 случаев столкновений). Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
Автоинспекторы задержали 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а также один водитель, лишенный прав. Еще один гражданин был доставлен в полицейский участок по подозрению в совершении преступлений.
Ранее мы писали, что легковушка сбила курьера на велосипеде в Казани. Все произошло на улице Волкова.