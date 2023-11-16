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Палестино-израильский конфликт
08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Антон Рахин

Житель Прикамья погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб чайковец Антон Рахин. Грустную новость сообщила администрация Нытвенского городского округа в своих социальных сетях.

Гвардии младший сержант Антон Рахин служил наводчиком десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Также военнослужащий был награжден государственными наградами.

Администрация округа выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Церемония прощания состоится 16 ноября в Доме творчества, расположенном на улице Коробейникова, 2 на станции Чайковская.

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