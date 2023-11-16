10:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz
Правоохранители оштрафовали свадебный кортеж с вертолетом
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в соцсетях распространилось вирусное видео, в котором жених в сопровождении кортежа из пяти автомобилей «Каптива» прилетел к своей невесте на вертолете. Это вызвало массу положительных комментариев в соцсетях, пользователи отмечали, что мужчина проявил немалую смекалку, чтобы сделать день свадьбы незабываемым. Накануне стало известно, что жених и невеста теперь точно не забудут этот день — правоохранители оштрафовали участников кортежа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.