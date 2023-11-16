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10:06 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Правоохранители оштрафовали свадебный кортеж с вертолетом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в соцсетях распространилось вирусное видео, в котором жених в сопровождении кортежа из пяти автомобилей «Каптива» прилетел к своей невесте на вертолете. Это вызвало массу положительных комментариев в соцсетях, пользователи отмечали, что мужчина проявил немалую смекалку, чтобы сделать день свадьбы незабываемым. Накануне стало известно, что жених и невеста теперь точно не забудут этот день — правоохранители оштрафовали участников кортежа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Данный инцидент произошел в Аккурганском районе Ташкентской области. В отношении водителей транспортных средств, участвовавших в свадебном кортеже, были составлены административные протоколы, сообщили в ГУВД столичной области.

Статья 129 Кодекса об административной ответственности Узбекистана гласит: участие водителей транспортных средств в групповом передвижении на дорогах, создающем угрозу безопасности дорожному движению или аварийную ситуацию, влечет наложение штрафа в размере трех БРВ — 990 тысяч сумов.

При этом отметим, что правоохранители поступают гуманно, и не омрачают само тожество. Инспектора ДПС в случае, если в кортеже есть новобрачные, только фиксируют правонарушение, и на следующий день приглашают водителей для составления протокола о правонарушении.

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