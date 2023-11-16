10:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Мошенники от имени сотрудника воронежской мэрии вымогают деньги у горожан
Неизвестные предлагают услугу стоимостью 100 рублей.
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Неизвестные от имени руководителя управления транспорта мэрии Воронежа Максима Захарова запустили рассылку, в которой предлагают оказать услугу стоимостью 100 рублей. О мошенниках, использующих такую схему, рассказал telegram-канал «Транспортный блог» в среду, 15 ноября.
— Сегодня пользователи социальных сетей заметили подозрительную активность: от имени Максима Захарова им предлагали различные услуги по «символической стоимости». Однако эти предложения не имеют ничего общего с реальной деятельностью руководителя или самого управления транспорта, — говорится в сообщении.
Горожан призвали быть внимательными и бдительными, не переводить деньги посторонним лицам. Им также напомнили, что все «договоренности» подобного рода являются незаконными.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что жертвой мошенников стала 75-летняя пенсионерка. Пожилая женщина дважды поверила аферистам, обещавшим крупный доход на инвестициях в интернете. В итоге жительница столицы Черноземья лишилась около 2,85 млн рублей.