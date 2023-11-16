09:34 (мск), источник: МК.RU Омск
Женщина пострадала в аварии с маршруткой в Омске
Омичка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом утром.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, около 07:20 водитель ГАЗели, перевозившей пассажиров, наехал на ВАЗ. Автомобиль находился на проезжей части после ДТП. Водителя внутри него не было.
После столкновения ГАЗель выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой».
«В результате происшествия пассажирка ГАЗели, женщина 1994 г.р., доставлена в медицинское учреждение. Пассажирский микроавтобус двигался по маршруту № 905, в салоне находились 8 пассажиров», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее мы писали, что под Омском иномарка сбила на зебре женщину с ребенком. Пострадавшим переходам потребовалась помощь медиков.
Также мы сообщали, что пассажирский автобус насмерть сбил пешехода на трассе в Большереченском районе.