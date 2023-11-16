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16 ноября, источник: Комсомольская правда

Упавшая из окна 11 этажа 13-летняя девочка из Карелии пошла на поправку

Школьница уже разговаривает и двигает руками.

Источник: Комсомольская правда

Девочка, упавшая с 11 этажа в Карелии, пошла на поправку. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Напомним, сейчас 13-летняя школьница находится на лечении в Петербурге в Национальном медцентре травматологии и ортопедии имени Турнера. Она пришла в себя, разговаривает и двигает руками.

— Настоящим чудом называют специалисты спасение подростка. Девочка хорошо перенесла транспортировку, а затем интенсивную терапию и несколько хирургических операций. Лечение будет длительным, впереди еще множество сложных операций. Но самое главное — девочка будет жить, — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что спасение школьницы стало возможным благодаря медикам — скорой помощи, республиканской больницы и санитарной авиации. В ведомстве выразили благодарность специалистам.

Напомним, инцидент произошел в Петрозаводске 30 октября.

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