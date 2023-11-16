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10:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Большегруз и легковушка столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Самарской области

Полицейские работают на месте утреннего ДТП в Сызранском районе 16 ноября.

Источник: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В четверг, 16 ноября, ранним утром в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП. Примерно в 7:10 на автодороге М-5 «Урал» столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

— На месте происшествия работают сотрудники полиции. Известно, что 40-летний водитель Volkswagen Polo допустил выезд на полосу встречного движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого произошло столкновение с грузовым транспортом средством Volvo. За рулем большегруза находился 37-летний мужчина. В ДТП пострадал водитель Volkswagen, его с телесными повреждениями доставили в лечебное учреждение.

Судя по фото, легковушка получила серьезные повреждения. Так, вся передняя часть автомобиля снесена, также задета боковая часть со стороны водителя и помята крыша. А большегруз чуть завалился на одну сторону. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Во время загрузки произошла ошибка.
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