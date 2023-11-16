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09:59 (мск), источник: Ura.ru

На трассе Пермь-Екатеринбург после ДТП с большегрузом сгорел автомобиль. Видео

На трассе Пермь-Екатеринбург в районе деревни Ильята автомобиль столкнулся с грузовиком и загорелся. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Жесткое ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург. Автомобиль влетел в ограждение, отскочил об фуру и загорелся. Водителя и пассажира вытащить успели», — написал очевидец.

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В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области URA.RU сообщили, что ДТП произошло 15 ноября около 23:20. Водитель BMW X5 ехал в сторону Перми, в Ачитском районе автомобиль врезался в дорожное ограждение, после этого столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, а потом загорелся. За рулем иномарки был 41-летний житель Перми, который получил различные травмы и был доставлен в больницу Красноуфимска. Известно, что пермяк 32 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Сейчас решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

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