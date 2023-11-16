В Якутии медведь-шатун напал на вахтовика из Уфы и снял ему скальп

В этот момент из вагончика вышел инженер-механик из Уфы Эльдар. Он и представить не мог, что рядом находится дикий зверь. Мужчина повернулся к нему спиной, коллеги уфимца стали кричать, предупреждая об опасности. Эльдар попытался убежать, но медведь его настиг и ударил лапой по голове. Вахтовики, вооружившись огнетушителями, кинулись выручать товарища. Мужчину удалось отбить, тогда зверь переключился на 46-летнего мастера Ивана Б. В этот момент подоспел охотник, который ликвидировал медведя.
Как сообщается в телеграм-канале «РусГазБурения», пострадавшим оперативно оказали первую медпомощь. Сначала их доставили в больницу поселка в состоянии средней тяжести. Мужчины получили скальпированные раны головы, множественные рваные раны рук и ног. Позже пострадавших госпитализировали в московский Институт имени Склифосовского. Сейчас они проходят лечение в отделении травматологии. Иван Б. и Эльдар Г. чувствуют себя хорошо.
«Хотим выразить благодарность своей бригаде, мы все с парнями, как родные. Я каждого своего сотрудника ценю — можно сказать, воспитал бригаду так, что они в этот момент не подвели, проявили максимум мужества и смекалки. Выручали кто чем мог, спасали наши жизни», — поделился Иван Б.
Пострадавшие также отметили профессионализм врачей.
«Когда мы были в Витиме, за нами был очень хороший уход, — рассказал Эльдар. — Персонал буквально порхал над нами. А местный хирург настолько профессионально наложил швы, что это даже отметили по прилете в Витим врачи из института Склифосовского».
«Хотим сказать спасибо всем, — отметил Иван. — Казалось, что вся Россия переживала — у нас друзья по всей стране, телефоны разрываются. Это очень большая поддержка».