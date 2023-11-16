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09:53 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Автобус с рабочими перевернулся на дороге возле Ревды

Утром 16 ноября на дороге Ревда — Дегтярск — Курганово в Свердловской области перевернулся автобус с рабочими одного из предприятий.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В результате ДТП в больницу доставили пятерых человек.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что, по предварительной информации, водитель автобуса марки «Газель» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Транспортное средство выехало в кювет и перевернулось.

В автобусе находились десять человек. Они ехали с рабочей смены. В больницу Дегтярска доставили пятерых, состояние их здоровья уточняется.

По неподтвержденным данным, на дороге был гололед, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

«Прокуратура даст оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования», — сообщили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что утром 16 ноября в Екатеринбурге на дорогах образовался гололед, который усложнил дорожную ситуацию. Об этом в социальных сетях пишут местные жители.

Они сообщают, что из-за гололеда в городе очень много аварий. Из-за них затруднено движение по нескольким улицам.

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