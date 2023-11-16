Конфликт с матерью обернулся для минчанина седьмой судимостью

В тот день обвиняемый выпивал спиртные напитки со своей матерью, с которой проживал в одной квартире. Между ними случился конфликт, и дебошир ударил женщину по лицу, а после нанес еще один удар ногой в затылок.
О случившемся женщина сообщила на линию 102. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.
— Обвиняемый нигде не работал, ранее шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичного преступления, имел не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировала помощник прокурора Московского района Виктория Велескевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, и на основании ст. 153 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ареста на срок три месяца. Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.