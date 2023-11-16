Главное
Главные новости 16 ноября
12:01 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

Конфликт с матерью обернулся для минчанина седьмой судимостью

Вынесен приговор 46-летнему ранее неоднократно судимому горожанину, которого обвиняли в умышленном причинении легкого телесного повреждения, рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в прокуратуре Московского района.

В тот день обвиняемый выпивал спиртные напитки со своей матерью, с которой проживал в одной квартире. Между ними случился конфликт, и дебошир ударил женщину по лицу, а после нанес еще один удар ногой в затылок.

О случившемся женщина сообщила на линию 102. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

— Обвиняемый нигде не работал, ранее шесть раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение аналогичного преступления, имел не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, — прокомментировала помощник прокурора Московского района Виктория Велескевич, выступавшая по этому уголовному делу государственным обвинителем. — Суд признал его виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, и на основании ст. 153 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде ареста на срок три месяца. Кроме того, обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минске в аренду за 0 рублей предлагаются 43 помещения
Минчане стали меньше расходовать водопроводной воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта