10:23 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Ростовчанин, подозреваемый в расчленении младенца, останется в СИЗО до конца ноября
Решение о продления меры пресечения Якову Майбороде Октябрьский суд будет принимать 28 ноября.
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Ростовчанин, подозреваемый в расчленении младенца, останется в СИЗО до конца ноября. Мужчина подозревается в убийстве своей восьмимесячной дочери и расчленении ее останков.
Убийство малышки произошло 28 апреля в одной из квартир на улице Платона Кляты. Глава семьи вернулся домой и затеял скандал с женой. Яков хотел нанести удар ногой супруге, но задел свою 8-месячную дочку, ударив ее ногой по голове. От полученной травмы малышка сразу скончалась. Когда горе-родители поняли, что совершили убийство они решили скрыть улики. Расчленили свою маленькую дочь при помощи мясорубки и хотели выбросить останки. Яков и его жена заявили в полицию о похищении ребенка, однако стражи порядка не поверили им и провели в квартире обыск. Где обнаружили измельченные части тела крохи. После этого супругов задержали и завели уголовное дело об убийстве. Оба находятся под стражей.