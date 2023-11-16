Главное
Главные новости 16 ноября
10:23 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Ростовчанин, подозреваемый в расчленении младенца, останется в СИЗО до конца ноября

Решение о продления меры пресечения Якову Майбороде Октябрьский суд будет принимать 28 ноября.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Ростовчанин, подозреваемый в расчленении младенца, останется в СИЗО до конца ноября. Мужчина подозревается в убийстве своей восьмимесячной дочери и расчленении ее останков.

Убийство малышки произошло 28 апреля в одной из квартир на улице Платона Кляты. Глава семьи вернулся домой и затеял скандал с женой. Яков хотел нанести удар ногой супруге, но задел свою 8-месячную дочку, ударив ее ногой по голове. От полученной травмы малышка сразу скончалась. Когда горе-родители поняли, что совершили убийство они решили скрыть улики. Расчленили свою маленькую дочь при помощи мясорубки и хотели выбросить останки. Яков и его жена заявили в полицию о похищении ребенка, однако стражи порядка не поверили им и провели в квартире обыск. Где обнаружили измельченные части тела крохи. После этого супругов задержали и завели уголовное дело об убийстве. Оба находятся под стражей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Советском районном суде Ростова 16 ноября прошли обыски
Под Азовом пешеход пострадал под колесами «Киа Рио»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта