11:12 (мск), источник: Комсомольская правда
«Он меня отшил»: получившая отказ женщина разбила чужую машину в Хабаровске
Жительница Хабаровска повредила чужой автомобиль из-за отказа в знакомстве.
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Житель Железнодорожного района обратился в полицию после того, как неизвестная женщина повредила его машину металлической трубой. Случай произошел на парковке рядом с кафе. Владелец иномарки оценил ущерб в более чем 300 тысяч рублей. Участковый быстро вычислил и задержал 39-летнюю жительницу Индустриального района.
— По словам задержанной, после отказа молодого человека познакомиться с ней в кафе она вышла на улицу и повредила припаркованный автомобиль. Женщина думала, что авто принадлежит человеку, от которого получила отказ, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Повреждения машины оказались серьезными: вмятины на кузове и разбитое лобовое стекло. За умышленную порчу чужого имущества на женщину завели уголовное дело. Ее могут лишить свободы на срок до двух лет.