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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

«Он меня отшил»: получившая отказ женщина разбила чужую машину в Хабаровске

Жительница Хабаровска повредила чужой автомобиль из-за отказа в знакомстве.

Источник: Комсомольская правда

Житель Железнодорожного района обратился в полицию после того, как неизвестная женщина повредила его машину металлической трубой. Случай произошел на парковке рядом с кафе. Владелец иномарки оценил ущерб в более чем 300 тысяч рублей. Участковый быстро вычислил и задержал 39-летнюю жительницу Индустриального района.

— По словам задержанной, после отказа молодого человека познакомиться с ней в кафе она вышла на улицу и повредила припаркованный автомобиль. Женщина думала, что авто принадлежит человеку, от которого получила отказ, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Повреждения машины оказались серьезными: вмятины на кузове и разбитое лобовое стекло. За умышленную порчу чужого имущества на женщину завели уголовное дело. Ее могут лишить свободы на срок до двух лет.

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