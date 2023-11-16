10:29 (мск), источник: Клопс.ru
Кюветы полны машин: на приморских трассах несколько авто из-за гололёда не удержались на дороге
Под Зеленоградском перевернулся микроавтобус.
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Утром из-за скользкой дороги на трассах Калининградской области произошло несколько серьёзных аварий. Об этом рассказали очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте» в четверг, 16 ноября.
Сразу два ДТП произошло в пос. Откосово Зеленоградского района, где в кювет съехали внедорожник и седан. Через несколько минут на этом же участке дороги пробороздили обочины ПАЗ и BMW.
О столкновении сразу шести машин сообщают свидетели аварии под Зеленоградском. На съезде с Приморского кольца со стороны Светлогорска на бок опрокинулся микроавтобус. О пострадавших не сообщается.
В ГИБДД утром предупредили калининградских водителей об опасности на скользких дорогах.