10:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Массовая авария с двумя иномарками и маршруткой произошла в Сочи
Два автомобиля и маршрутка столкнулись в Центральном районе Сочи.
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В Центральном районе Сочи на улице Виноградной, в районе Городской больницы № 2, произошла массовая авария.
Участниками ДТП стали две иномарки и общественный транспорт.
Проезд на месте происшествия заблокирован. Информация о пострадавших не поступала.