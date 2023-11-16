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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Массовая авария с двумя иномарками и маршруткой произошла в Сочи

Два автомобиля и маршрутка столкнулись в Центральном районе Сочи.

Источник: телеграм-канал

В Центральном районе Сочи на улице Виноградной, в районе Городской больницы № 2, произошла массовая авария.

Участниками ДТП стали две иномарки и общественный транспорт.

Проезд на месте происшествия заблокирован. Информация о пострадавших не поступала.

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