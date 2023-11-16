11:31 (мск), источник: АиФ Пермь
Появилось видео с показаниями обвиняемого в убийстве девушки в Соликамске
Он заявил, что сильно растерялся после убийства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Видеозапись с показаниями обвиняемого в убийстве девушки в Соликамске опубликовало ГУ МВД по Пермскому краю в телеграм-канале.
В записи обвиняемому задают вопросы. Молодой человек (выглядит моложе 23-х лет) отвечает, заикаясь, с наивно поднятыми бровями. На вопрос, кого он убил, он сообщает, что убил девушку. О том, оказывал ли первую помощь, и почему не оказал, он говорит, что «очень сильно растерялся», тот же ответ он даёт и на вопрос, почему убежал. На вопрос, где скрывался, он сообщил, что снимал жильё посуточно и скрывался сначала там. На вопрос, раскаивается ли в содеянном, отвечает: «Да».
Напомним, девушка познакомилась с парнем в соцсетях. Он приехал к ней в гости в Соликамск. После этого девушку нашли убитой с 20-ю ножевыми ранениями.