10:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Во Владивостоке женщина с двумя детьми осталась без крова
Деревянный дом сгорел дотла.
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Во Владивостоке на улице Черноморской произошел пожар в двухэтажном частном деревянном доме. От отравления угарным газом пострадала 42-летняя женщина и двое ее детей 15 и 8 лет, их госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Организована доследственная проверка, особое внимание надзорное ведомство намерено уделить соблюдению жилищных прав семьи и оказанию им необходимых мер поддержки — жилище выгорело дотла. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров.