Главное
Главные новости 16 ноября
10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таганроге из-за взрыва на свалке пострадал рабочий

На несанкционированной свалке на Николаевском шоссе в Таганроге произошел взрыв, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Взрыв произошел при уборке мусора фронтальным погрузчиком.

Пострадал водитель погрузчика — сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва.

Василий Голубев



Ранее сообщалось, что мусорный полигон на Николаевском шоссе площадью 27,2 га рекультивируют до конца 202 года. Однако позже было заявлено, что сроки работ сдвинутся из-за включения в проект еще одного участка свалки.

Кристина Федичкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО
Классический Ferrari установил рекорд стоимости на аукционе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта