В Хабаровске задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске

Молодой человек по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
В отношении задержанного сотрудниками транспортной полиции был составлен административный протокол по ст.6.9 КоАП РФ.
В результате отработки информации о задержанном по ведомственным базам данным, транспортным полицейским стало известно, что хабаровчанин числится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Мужчина не в первый раз сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении, за что и был привлечен к уголовной ответственности.
Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
В настоящее время молодой человек передан инициатору розыска — УМВД России по Хабаровскому краю.