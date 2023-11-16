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10:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровске задержан гражданин, находящийся в федеральном розыске

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по отработке информации о поставке наркотических средств почтовыми отправлениями на территорию Хабаровского края, в поле зрения сотрудников отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте попал 28-летний житель Хабаровска.

Источник: РИА "Новости"

Молодой человек по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

В отношении задержанного сотрудниками транспортной полиции был составлен административный протокол по ст.6.9 КоАП РФ.

В результате отработки информации о задержанном по ведомственным базам данным, транспортным полицейским стало известно, что хабаровчанин числится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Мужчина не в первый раз сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении, за что и был привлечен к уголовной ответственности.

Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время молодой человек передан инициатору розыска — УМВД России по Хабаровскому краю.

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