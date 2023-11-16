Девушку избили и ограбили на улице в Астане

По данным правоохранителей, в управление полиции района Алматы с заявлением о грабеже обратилась жительница столицы.
«По словам потерпевшей, поздно ночью к ней на улице неожиданно подошел молодой человек и начал требовать деньги. На отказ он стал наносить ей удары по лицу, а затем забрал смартфон и скрылся в неизвестном направлении», — рассказали стражи порядка.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого — 31-летнего жителя столицы.
«Мобильный телефон, стоимостью 500 000 тенге, полицейские изъяли и вернули потерпевшей», — добавили представители МВД.
Сейчас по данному факту заведено уголовное дело по статье 191 УК «Грабеж».
Мужчина водворен в ИВС ДП Астаны. Ведется расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
Добавим, согласно статье 191 УК РК, грабеж — это открытое хищение чужого имущества.
Он наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, грабеж, совершенный:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, —
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества», — говорится в тексте Уголовного кодекса РК.