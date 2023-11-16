Главное
Главные новости 16 ноября
10:50 (мск), источник: Фонтанка

Петербурженка пошла гулять с собакой и провалилась в припорошенный снегом люк. Платить коммунальщиков заставили

В Петербурге приставы взыскали моральный вред с коммунальщиков за ночное падение в люк.

Жительница Петербурга вышла на ночную прогулку с собакой и получила серьезные травмы. Виной тому оказался открытый, но припорошенный снегом люк. Взыскивать компенсацию морального вреда пришлось судебным приставам. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба управления приставов по Петербургу.

По данным ведомства, инцидент произошел 14 января 2022 года на территории Славянки. После полуночи петербурженка вышла гулять с собакой и упала в незакрытый люк. Следствием стали ушибы бедра и левой височной области. Одним из диагнозов стала закрытая черепно-мозговая травма.

Женщина пошла в суд, который установил, что газон, на котором гуляла петербурженка, не предназначен для прогулок. Правда, коммунальщикам платить все равно пришлось — компенсацию морального вреда.

80 тысяч рублей пришлось взыскивать силами приставов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 По делу о мошенничестве в пивоваренной компании «Балтика» задержаны ее п...
«Из 10 проектов штуки 3–4 выбрасывается». Рассказываем про настоящую сто...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ