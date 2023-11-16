11:00 (мск), источник: dostup1.ru
Челябинским бездомным, выбросившим новорожденную в мусорку, вынесли приговор
Челябинским бездомным, выбросившим новорожденную в мусорку, вынесли приговор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Матери ребенка назначено 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, отцу — 11 лет колонии строгого режима.
Приговор 16 ноября огласил Центральный районный суд Челябинска.
Следствием установлено, что 26 мая обвиняемая, находясь на 29−31 неделе беременности и будучи в состоянии алкогольного опьянения под лестницей, ведущей в бар на улице Красная, родила ребенка с экстремально низкой массой тела, который во время родов упал на бетонный пол.
«Осознавая, что ребенок жив и ему необходима медицинская помощь, женщина позвала сожителя, который перерезал пуповину, и велела отнести ребенка на мусорку. Тот поместил новорожденную в пакет, который оставил в мусорном баке на контейнерной площадке у дома 100 по улице Васенко», — говорится в сообщении.
Однако малышка выжила — ее обнаружил случайно проходивший мимо полицейский, по данным Минсоцотношений, ей нашли родителей.
Биологическому отцу ребенка вменили покушение на убийство, матери, помимо этого, подстрекательство и оставление в опасности.