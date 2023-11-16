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11:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирцев предупредили об опасных сектантах, вербующих прихожан

Митрополия предупредила новосибирцев об опасных сектантах.

Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупредил горожан об опасных сектантах, вербующих прихожан. Злоумышленники называют себя приверженцами «Русской Православной Церкви — Царской империи». По данным Митрополии, группа эта — псевдорелигиозная секта, близкая к экстремистскому сообществу.

— Посещая различные населенные пункты, они занимаются размещением на дверях и стенах храмов листовок, провоцирующих религиозную ненависть и вражду, чтобы ввести в смущение прихожан и внести разлад в приходы. Эти листовки могут носить название «Обличительная проповедь», их содержание не имеет ничего общего с учением Православной Церкви, — говорится в предупреждении Митрополии.

Руководит сектой, по предварительным данным, рецидивист из Казахстана. Он, по информации Митрополии, называет себя «царь-патриарх Зосима», «пророк Илия», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов». Под ударом сектантов — прихожане православных храмов. Православных вербуют, чтобы создать так называемое независимое государство, в котором главарь секты будет наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».

В Митрополии добавили, что при вербовке людей принуждают уничтожать документы, отказываться от пенсий и пособий, а также от медицинского лечения. Заставляют жертв не отдавать детей в школы, а также запрещают им работать на официальной работе.

— Вербовка в движение осуществляется также через социальную сеть ВКонтакте и телеграм-каналы группы, — уточнили в Митрополии.

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