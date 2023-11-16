11:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Новосибирцев предупредили об опасных сектантах, вербующих прихожан
Митрополия предупредила новосибирцев об опасных сектантах.
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Миссионерский отдел Новосибирской епархии предупредил горожан об опасных сектантах, вербующих прихожан. Злоумышленники называют себя приверженцами «Русской Православной Церкви — Царской империи». По данным Митрополии, группа эта — псевдорелигиозная секта, близкая к экстремистскому сообществу.
— Посещая различные населенные пункты, они занимаются размещением на дверях и стенах храмов листовок, провоцирующих религиозную ненависть и вражду, чтобы ввести в смущение прихожан и внести разлад в приходы. Эти листовки могут носить название «Обличительная проповедь», их содержание не имеет ничего общего с учением Православной Церкви, — говорится в предупреждении Митрополии.
Руководит сектой, по предварительным данным, рецидивист из Казахстана. Он, по информации Митрополии, называет себя «царь-патриарх Зосима», «пророк Илия», «помазанник Божий», «искупитель людских грехов». Под ударом сектантов — прихожане православных храмов. Православных вербуют, чтобы создать так называемое независимое государство, в котором главарь секты будет наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».
В Митрополии добавили, что при вербовке людей принуждают уничтожать документы, отказываться от пенсий и пособий, а также от медицинского лечения. Заставляют жертв не отдавать детей в школы, а также запрещают им работать на официальной работе.
— Вербовка в движение осуществляется также через социальную сеть ВКонтакте и телеграм-каналы группы, — уточнили в Митрополии.