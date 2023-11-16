11:17 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасатели достали замерзшую собаку из подземной мусорки в Ленобласти
Рыжий пес свалился в подземный мусорный контейнер в Лодейном Поле.
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Рыжий песик попал в подземный мусорный контейнер в Ленинградской области. Напуганное и замерзшее животное обнаружили рано утром 16 ноября в Лодейном поле. На помощь ему поспешили сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
— Прибывшие на помощь спасатели поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле извлекли животное, но к сожалению, выяснить чье оно не удалось. Ошейника на собаке не было, — говорится в сообщении.
Рыжий пес безумно обрадовался спасению. Выбравшись из ямы он смело направился на одиночную прогулку и начал счастливо бегать. С малышом все хорошо, он не пострадал и остался в отличном настроении. Есть ли у него хозяин — не известно, но возможно, после такого происшествия он направился домой, где его ждут.