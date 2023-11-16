11:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Дровосеки в погонах. Кто и как помогал воровать лес в Ленобласти
Как устроено воровство леса, и почему десятилетиями не удаётся справиться с этой напастью?
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Полиция Ленобласти задержала начальника управления МВД РФ по Выборгскому району Романа Ильина, которого подозревают в получении взятки на 8 миллионов рублей от «чёрных лесорубов». Ранее по аналогичному поводу арестовали ещё одного высокопоставленного полицейского. Как устроено воровство леса, и почему десятилетиями не удаётся справиться с этой напастью?
Вырубают гектарами.
Ленинградская область вплотную примыкает к Петербургу и поэтому принимает на себя все негативные экологические последствия соседства с мегаполисом — от незаконных свалок до вырубок леса. Власти пытаются ограничить воздействие человека на природу — так, если вы решите срубить себе ёлочку под Новый год, то получите административный штраф от 3 тысяч рублей, а если решите самостоятельно нарубить дров на зиму, то, в зависимости от объёма, можете и вовсе на некоторое время попасть за решётку.
При этом «чёрные лесорубы», которые умудряются вырубать леса гектарами, ведут свою деятельность десятилетиями. Их почему-то не смущают ни ведомственная принадлежность лесов, ни иные меры защиты. В ноябре прошлого года внаглую были вырублены лесные насаждения во Всеволожском районе на территории, принадлежащей российскому Минобороны. Ущерб, по минимальным подсчётам, превысил 1,1 миллиона кубов древесины.
О том, почему «чёрные лесорубы» чувствуют себя так вольготно, можно догадаться по истории с начальником управления МВД РФ по Выборгскому району Романом Ильиным. 13 ноября его задержали сотрудники управления собственной безопасности.
«По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей. По результатам оперативной работы управления собственной безопасности главка следователями в отношении начальника УМВД России возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки)», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Причастность Ильина удалось установить в ходе расследования другого дела — в конце октября был арестован начальник экономической полиции Выборга Владимир Катанович. Следствие считает, что он превысил должностные полномочия, покровительствуя нелегальным порубщикам леса. Расследуя этот факт, оперативники собственной службы безопасности и вышли на начальника УМВД.
Закрытые глаза.
«Почему в России годами незаконно вырубают лес, и процесс этот не останавливается? Коррупция! Другого ответа нет», — горячится председатель межрегиональной экологической общественной организации «Зелёный фронт» Сергей Виноградов.
По его словам, активисты неоднократно выезжали на места незаконных рубок в отдалённых районах Ленобласти и фиксировали нарушения. Но привлекать злоумышленников к ответственности удаётся редко.
«Главная сложность в том, что изначальные документы, на которые опираются лесозаготовители, полностью легальны и получены законно — они заходят в лес, начинают заготовку, показывают их лесничему, и тот вроде как не имеет вопросов. А вот далее они начинают рубить там, где удобнее, и в тех объёмах, которые сочтут нужным. Почему на это закрывают глаза? Ну, догадайтесь сами. Когда лесничий, который работает на этой территории с 1975 года и знает на своём участке натурально каждое дерево, говорит — а я не понял, что они рубят не там, где разрешено, то, простите, я ему не верю. И дело же не только в лесничих. Но и в целом в отношении к проблеме у чиновников на местах», — считает Виноградов.
По его словам, ситуация чуть улучшилась в последние полтора года — из-за антироссийских санкций. Финляндия и другие страны Евросоюза перестали закупать в России продукцию из древесины, соответственно, крупные предприятия, которые и выступают главными покупателями леса, снизили объёмы закупок. Но по мере того, как экономическая ситуация выправляется, начинают вновь расти и объёмы вырубок.
Самый благоприятный сезон для «чёрных лесорубов» это зима, когда замёрзшие болота позволяют технике добраться до самых отдалённых участков леса. И поэтому задержание двух высокопоставленных покровителей этой схемы накануне морозов можно считать добрым знаком. Возможно, что-то действительно начинает меняться.