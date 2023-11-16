После нападения собак на восьмилетнюю девочку в Иркутске проведут проверку

Доследственную проверку начали после нападения собак на малолетнюю девочку. Сообщение о том, что в районе бульвара Рябикова в Свердловском районе областного центра собаки покусали ребенка, следователи заметили в ходе мониторинга социальных сетей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, следователи установили, что инцидент произошел 15 ноября, телесные повреждения получила восьмилетняя девочка. Все обстоятельства происшествия выясняются. Доследственная проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Халатность».
Следователи изучают необходимую документацию и допрашивают должностных лиц, которые несут ответственность за организацию отлова и содержания бездомных собак. В ходе проверки их действиям дадут правовую оценку.