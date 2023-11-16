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15:50 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске «Хонда» сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе

В Новосибирске сразу два пешехода оказались под колесами иномарки утром 16 ноября.

Источник: ГИБДД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДТП произошло в районе улицы Печатников в Советском районе города.

По данным областной ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем «Хонда ЦРВ» сбила двух человек на пешеходном переходе у дома № 7 на улице Печатников.

В результате ДТП 36-летняя женщина и 14-летний подросток были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По некоторым данным, пострадавшие являются жителями ОбьГЭСа.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП уточняются. По предварительной версии, женщина, находившаяся за рулем иномарки, не предоставила пешеходам преимущества в движении.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что водитель иномарки сбил школьницу в центре Новосибирска.

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